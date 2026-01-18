1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!

Türkiye genelinde esnaf kuryeler, düşük zam oranları ve ağır çalışma koşulları nedeniyle kontak kapatma eylemine başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 23:52, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 23:54
Esnaf kuryeler yılbaşından itibaren gerçekleştirilen zam oranlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla bugün kontak kapattı. Kuryelerin kontak kapatma eylemi salı gününe kadar devam edecek.

Pandemiyle birlikte tüm Türkiye'de hayatımıza giren kurye sektöründe kriz büyüyor. Artan kurye sayısı, düşen kazançlar, yılbaşında yapılan ücret düzenlemeleri ve bonus sistemi, sahadaki çalışanları isyan noktasına getirdi.

Esnaf kuryelerin sayısı arttıkça aldıkları iş miktarı düşüş gösteriyor.

Bu durum kazançlarını olumsuz etkiliyor. Esnaf kurye olmanın ana maliyetinin düşük ve kazancının yüksek olması mesleği cazip hale getiriyor.

Zam oranları nedeniyle kontak kapattılar

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine zam geldi. Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti. Kuryelerin kontak kapatma eylemi bugün başladı ve salı gününe kadar sürecek. Bu süre içerisinde teslimatlar da durabilir.

Çalışma şartları zorlu koşullar sunuyor

Bazı esnaf kuryeler çalışma şartlarının ağır olduğunu belirtiyor ve asgari ücret kadar gelirlerinin bulunduğunu öne sürüyor. Kuryeler BAĞ-KUR, vergi ve motosikletlerine aldıkları yakıtın gider olduğunu vurgulayarak maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekiyor. Kışın soğuklarda, yazın ise sıcakta çalışan kuryeler için doğa şartları engel oluşturuyor ve bu durum işi daha da zorlaştırıyor.


