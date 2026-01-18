Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!

Esnaf kuryeler yılbaşından itibaren gerçekleştirilen zam oranlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla bugün kontak kapattı. Kuryelerin kontak kapatma eylemi salı gününe kadar devam edecek.

Pandemiyle birlikte tüm Türkiye'de hayatımıza giren kurye sektöründe kriz büyüyor. Artan kurye sayısı, düşen kazançlar, yılbaşında yapılan ücret düzenlemeleri ve bonus sistemi, sahadaki çalışanları isyan noktasına getirdi.

Esnaf kuryelerin sayısı arttıkça aldıkları iş miktarı düşüş gösteriyor.

Bu durum kazançlarını olumsuz etkiliyor. Esnaf kurye olmanın ana maliyetinin düşük ve kazancının yüksek olması mesleği cazip hale getiriyor.

Zam oranları nedeniyle kontak kapattılar

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine zam geldi. Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti. Kuryelerin kontak kapatma eylemi bugün başladı ve salı gününe kadar sürecek. Bu süre içerisinde teslimatlar da durabilir.

Çalışma şartları zorlu koşullar sunuyor

Bazı esnaf kuryeler çalışma şartlarının ağır olduğunu belirtiyor ve asgari ücret kadar gelirlerinin bulunduğunu öne sürüyor. Kuryeler BAĞ-KUR, vergi ve motosikletlerine aldıkları yakıtın gider olduğunu vurgulayarak maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekiyor. Kışın soğuklarda, yazın ise sıcakta çalışan kuryeler için doğa şartları engel oluşturuyor ve bu durum işi daha da zorlaştırıyor.



