Hatay'da 11 araç birbirine girdi: 11 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 11 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 09:24, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 09:34
Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkiinde buzlanan yolda 4 tır, 3 otomobil, cip, kamyonet, panelvan ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.