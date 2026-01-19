Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı

Araştırmalardan elde edilen verilere göre akran zorbalığı her geçen yıl artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda yeni çalışmalar düzenliyor. Farklı ilçelerdeki okullara "nezaket atölyeleri" kuruldu. Amaç, çocukların bilinçlendirilmesi ve empati yönlerinin gelişmesi...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 11:35, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 11:34
Yazdır
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı

Çeşitli senaryoları tiyatroda oynuyorlar, çocuklara doğruyu ve yanlışı yaşayarak anlatmaya çalışıyorlar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü akran zorbalığına karşı yeni bir proje hayata geçirdi. 25 ilçedeki okullarda nezaket atölyeleri kuruldu.

Nezaket atölyesi çalışması, ilkokul kademelerinde aktif olarak yapılıyor. Sene sonuna kadar projenin farklı kademelerde de uygulanması hedefleniyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, nezaket atölyesi uygulamasının ilkokullarda başladığını; özellikle ikinci dönem için psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını öncelik haline getirdiklerini açıkladı.

Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'un resmi, özel tüm okullarında ve tüm kademelerinde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba gerçekleştireceğiz." mesajını verdi.

AİLELERİNDE KATILMASI HEDEFLENİYOR

Nezaket atölyelerinde ilerleyen süreçte ebeveynlerin de dahil edilmesi ve çeşitli başlıklarda bilinçlendirme eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber