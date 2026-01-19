Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi açılıyor

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek pist, kule ve tamamlayıcı tesislerin fotoğraflarına da yer verildi.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ile yeni kulesinin ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net