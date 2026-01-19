Görüntüler tepki çekmişti: Alkol masasında sela okunmasına soruşturma!

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu.

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.