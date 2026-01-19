Zonguldak'ta kayıp adliye çalışanı ölü bulundu

Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan Mustafa Uçar'ın (31) geri eve dönmemesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukta arama çalışması başlatmıştı. 100'den fazla kişi, termal kameralar ve kadavra köpeği eşliğinde Uçar'ı bulabilmek için seferber olmuştu. 30 saattir haber alınamayan Uçar, aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkii Sindelli köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Uçar'ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.