Akran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Akran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttı

Karabük Ergenekon Mahallesi'nde bir grup gencin akranlarını yere düşürerek darp ettiği anlar, bir kadın kuaförünün müdahalesiyle son buldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tereddüt etmeden saldırgan grubun arasına giren duyarlı esnaf, darp edilen genci kurtararak daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 16:22, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 16:50
Yazdır

Karabük'te liseli gençler arasında çıkan kavgada, bir gencin darp edilmekten kurtarılması duyarlı bir esnafın müdahalesiyle mümkün oldu.

Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen akran zorbalığına bir örnek de Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Mahallesi'nde bir grup genç, akranları olan bir gence saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale etti. Kararlı bir şekilde tarafların arasına giren esnaf, saldırgan grubu dağıtarak kavgayı sonlandırdı.

O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren akran zorbalığının sokaklara kadar indiği görülürken, esnafın hiç tereddüt etmeden genci koruması dikkat çekti. Müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.

Mahalle sakinleri, akran zorbalığına karşı örnek bir duruş sergileyen esnafa teşekkür ederken, benzer olayların yaşanmaması için aileler ve yetkililerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber