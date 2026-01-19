Hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı: 2 öldü

Kaza, akşam saatlerinde Hankendi mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Ümit Avcı'nın kontrolünü yitirdiği 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 47 ADV 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ümit Avcı ve yanındaki eşi Nurten Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Avcı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.