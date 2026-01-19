Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yıl içerisinde Süper Lig haricindeki profesyonel liglerde görev yapmış 297 antrenörün bahis oynadığını tespit etti. "Tedbirli" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen antrenörler hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 19:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 19:47
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.