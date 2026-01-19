Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Elazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime kar engeli

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 20:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 21:01
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve kurslarda yarın da eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir."

