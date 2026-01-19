Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 23:40, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 23:37
Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.
Orman işçilerinin yoğun müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.