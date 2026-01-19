Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Alkollü sürücünün çarptığı polis yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 19 Haziran 2024'te gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 2,34 promil alkollü sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Fatih Oral, tedavi gördüğü Aydın Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uzun süredir palyatif bakımda yaşam savaşı veren Oral'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Haber Giriş : 19 Ocak 2026 23:15, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 23:16
Alkollü sürücünün çarptığı polis yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle çarparak ağır yaraladığı polis memuru, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarptı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 19 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle uygulamada görevli Fatih Oral'a çarparak ağır yaraladı.

Yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yaralı polis memuru ise Diyarbakır'dan ilk önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, buradan da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bölümüne sevk edildi. Tedavisi palyatif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru, Çine'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğan polis memuru Fatih Oral'ın eşinin Aydınlı olduğu öğrenildi.

