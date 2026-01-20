MSB'den bayrak provokasyonu açıklaması: İdari tahkikat başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'deki geçişe kapalı sınır kapısında terör örgütü sempatizanları tarafından gerçekleştirilen sınır geçme teşebbüsü ve Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, provokasyonun tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekli adımların atılacağını vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 18:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 19:05
MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.