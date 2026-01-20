Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Vali açıkladı: O ilde 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Amasya'da asayiş verilerinde son 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayının gerçekleşmediği ortaya çıktı. 2024 ve 2025 yıllarında kapkaç ile yankesicilik olaylarının işlenmediğini açıklayan Vali Önder Bakan, huzurun hakim olduğu şehirde son bir yıldır asayiş olaylarında düşüş kaydedildiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 21:14, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 21:16
Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde 69 personele başarı belgesi verilen programa katılan Amasya Valisi Önder Bakan, kapkaç ve yankesicilik suçlarına ilişkin son iki yıldır emniyet birimlerine yansıyan olay bulunmadığına dikkat çekti. Bunda uygulanan tedbirlerinde etkisinin olduğunu vurgulayan Vali Bakan, "Hiç olmayan bir şey hoşumuza gitti ve dikkatimizi çekti. Bu şehirde 2024 ve 2025 yıllarında hiçbir şekilde kapkaç ve yankesicilik yapılmamış. Bu sizin görev yaptığınız ve sahada olduğunuzu teyit eden bir durumdur" dedi.

"Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır"

Asayiş verilerinin bir önceki yıla göre düşüşte olduğu şehirde huzurun sağlanmasında görev alan personele teşekkür eden Vali Bakan, "Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır. Bize verilen emanetten sorumluyuz" diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Yüksel İnal ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı.

