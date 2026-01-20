Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi'nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan Murat K., gece yarısı evin kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan kaçtı.

PENCEREDEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bu sırada Murat K., evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

BİNAYA SIĞINAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Burada yaralı gence ilk müdahaleyi, Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk H., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan yaralı Berk H.'ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş, "Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" şeklinde konuştu. (DHA)

TUTUKLANDI

Karabük Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi'nde kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından yaralayan Murat Kemik (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kemik, tutuklandı.