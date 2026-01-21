Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 654 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira, işlem miktarı ise 1063,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: