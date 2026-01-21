Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı

Küresel piyasalarda ABD ile Avrupa Birliği arasında tırmanan Grönland krizi ve gümrük vergisi tehditleri, altın fiyatlarını dünya genelinde rekor seviyelere taşıdı. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, dünkü 6,65 milyon lira seviyesinden bugün 6 milyon 885 bin liraya fırladı. Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi devler yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 16:54, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 16:53
Yazdır
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 654 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira, işlem miktarı ise 1063,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.654.999,004.680,00
En Düşük6.815.000,004.807,45
En Yüksek6.885.000,004.940,00
Kapanış6.885.000,004.818,10
Ağırlıklı Ortalama6.842.857,644.888,82
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.254.367.784,84
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.063,16
Toplam İşlem Adedi96

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber