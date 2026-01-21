En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı

Teklifin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilerin torunlarına harçlık verecek durumda olmadığını söyledi.

Açlık sınırının altında geçimini sürdürmeye çalışanların sayısının giderek arttığını belirten Usta, "Meseleyi en düşük emekli maaşı üzerinden tartışmak yanlış. Bütün emeklilerin durumunda bir kötüleşme var. Bir çözüm bulmak gerekiyor. En düşük emekli aylığında yaptığımız artışların aynısını bütün emekli maaşlarına yapma ihtiyacı var." diye konuştu.

Usta, memurlara verilen seyyanen zamların, emekli memura verilmemesinin aradaki makası açtığını dile getirerek, "Bu da aslında çok kötü bir durumdur. İnsanların çok daha geç emekli olması gibi bir sonucu doğuruyor. Çalışanlarla emeklilerin arasındaki makasın bu kadar açılması son derece yanlış." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseleceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Böylelikle en düşük emekli aylığı 3 bin 119 lira artırılarak dosya maaşı 20 bin liranın altında kalan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması sağlanmaktadır. Elbette gönül ister ki daha yüksek artışlar yapılabilsin. Emeklilerimiz ömrünün büyük bir kısmını üretime, ülkemizin kalkınmasına, katma değer yaratmaya adamış kişilerdir. Emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir. Emeklilerimizin beklentilerinin önümüzdeki süreçte karşılanacağına inanıyoruz. Bugün emeklilik sisteminde yaşanan eşitsizliklerin, yapısal sorunların mutlaka giderilmesi gerekmektedir."

Ödediği prim daha fazla olanlarla daha az olanlara aynı tutarda emekli aylığı ödenmesinin sosyal sigorta sistemine aykırı olduğunu söyleyen Kalaycı, "Prim maaş dengesi gözetilerek, mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz. Emekli aylığı, maaş ve ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Suriye'deki gelişmelere yönelik söylemleri eleştirerek, "Süreç karşıtları siyasetin sağından, solundan, ortasından fark etmiyor aynı yerde buluştular." sözlerini sarf etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "AK Parti milletvekillerinin emeklinin sesini duymadığını" iddia etti.

En düşük emekli aylığının 2019'da 1000 lira, ortalama emekli aylığının ise 2 bin 90 lira olduğunu söyleyen Ağbaba, "Yüzde 109 daha yüksek. 2025'te en düşük emekli aylığı 16 bin 881, ortalama emekli maaşı 20 bin 992 lira. Ocak 2026'da en düşük emekli aylığı 20 bin lira, ortalama emekli aylığı 23 bin 550 lira. Bunun anlamı, herkesi yoksullukta buluşturdunuz. Artık sadece en düşük emekli aylığı alanlar değil, 9 bin gün prim ödeyenler değil, doktoru da, öğretmeni de işçisi de herkes yoksullaşmış durumda." diye konuştu.

- "Vatandaşımızın ekonomik ve hukuki güvenliğini önceleyecek reform hamlesidir"

Şahsı adına söz alan, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kanun teklifinin, Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını anlattı.

Gülsoy, teklifin, kamu personel rejiminden emeklilik ödemelerine, asgari ücret desteğinden medya hizmetlerine, ulaştırma, denetim yetkisinden Türkiye Varlık Fonu'nun denetim ve tabiyet rejimine kadar geniş bir düzenleme alanını kapsadığını söyledi.

Emekliye alt sınır aylığı uygulamasının 2019'da 1000 lira ile başladığını ve uygulamanın sosyal güvenliğin en önemli koruma kalkanlarından biri haline geldiğini kaydeden Gülsoy, "2025 Temmuz'da 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz buradan faydalanırken, yapılan düzenlemeyle 4 milyon 917 bin kişiye çıkarmış bulunmaktayız." dedi.

İşverenler ve sigortalılar için çok sayıda sigorta primi teşviki, destek ve indirim mekanizması hayata geçirildiğini, bu uygulamaların etkin biçimde sürdürüldüğünü belirten Gülsoy, şöyle konuştu:

"İşverenlerimizin üzerindeki mali yükü azaltmak ve kayıtlı istihdamı korumak için 2016'dan beri uyguladığımız asgari ücret desteğini, bu yıl da yüzde 27 artırarak 1270 lira olacak şekilde uygulamaya koyuyoruz. Bu teşviklerin her biri, uygulandığı dönemde amacına başarıyla hizmet etmiş, çalışanlarımızın istihdamda kalmalarına ve yeni istihdam alanlarının açılmasına imkan sağlamıştır."

Gülsoy, sundukları kanun teklifinin uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidereceğini belirterek, "Vatandaşımızın ekonomik ve hukuki güvenliğini önceleyecek reform hamlesidir. Öngörülebilir ve şeffaf bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.