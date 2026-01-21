Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Hastanede 'narkotik' şebekesi hakim karşısında: Sahte reçeteyle milyonluk vurgun!

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli personelin, doktorların imzalarını taklit ederek ve şifrelerini kullanarak narkotik ilaçları yasa dışı yollarla sattığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma yapıldı. 5'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, sanıkların SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattığı belirtilirken; tutuklu sekreterin, bir doktorun uyuşturucu satıcısıyla samimi diyaloglar kurduğunu iddia etmesi duruşmaya damga vurdu.

Haber Giriş : 21 Ocak 2026 16:06, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 16:09
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5'i tutuklu 18 sanık ilk defa hakim karşısına çıktı. Sanıkların yazdıkları sahte reçete ve çıkarttıkları raporlar ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattıkları iddia edilirken sanıklardan biri, olayda adı geçen doktorun, 'torbacı' diye adlandırılan şahısla polikliniğe geldiğinde "yine mi geldin canavar" diyerek şakalaştığını öne sürdü.

Olay, Temmuz 2025'de yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli 1 tıbbi sekreter 10 temizlik görevlisi, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs gözaltına alındı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Ali D., Cihan U., Hasan S., Ömer K. ve Abdullah K. ile İbrahim T., Sibel A., Adem S., Baddal G., Burhan L., Doğan Şafak G., Nail D., Neşet K., Recep Ö., Şahan K., Tacettin G., Yusuf U. ve Osman E., isimli şahıslar hakim karşısına çıktı.

"Doktorun kartvizitini verdiği hastalara ilaç yazılıyordu"

Duruşmada hastanede tıbbi sekreter olarak görev yaparken tutuklanan sanıklardan Ali D., gözaltı süreci ile savcılıkta etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde bildiklerini samimi şekilde anlattığını söyledi. Ali D., mahkemedeki ifadesinde, "Doktor Recep Ö.'nün sekreteriydim. Doktor hastaları bana yönlendiriyordu, 'ilaç yaz' dediğinde ben de yazıyordum. Doktorun kartvizitini verdiği hastalara ilaç yazılıyordu. Benimle irtibata geçen kişileri doktora yönlendiriyordum. Doktor bana 'danışmanlığımı ve şoförlüğümü yap' diyerek 1 aylık istirahat raporu çıkarttı. Bana aynı zamanda vekalet çıkarttı, onun adına araba alıp satıyordum. Bütün yazdığım ilaçları doktor beyin bilgisi dahilinde yazdım. Herhangi bir menfaat karşılığında yazmadım" dedi.

"Bazı hastaların doktora 'şu ilacı istiyorum' dediğini biliyorum"

Mahkeme heyetinin, sanığın annesi ile anneannesine de aynı ilaçlardan yazılması ve hesabına iki defa gelen 11 TL'nin ne parası olduğuna dair soruları üzerine Ali D., şunları söyledi:
"Paraları borç aldım adı geçen şahıslardan. Annem ve anneannem adına yazılan ilcalarda doktorun bilgisi dahilinde yazıldı. Bazı hastaların doktora 'şu ilacı istiyorum' dediğini biliyorum. Doktor ameliyatta ya da izinli olduğunda da onun bilgisi dahilinde ilaç yazıyordum. Doktor Ömer K. isimli şahıs polikliniğe geldiğinde 'sen mi geldin canavar' diye hitap ediyordu. Bu şahıs bir ilaç kullanıyordu. Doktor bana başka bir ilaca rapor çıkarma mı söyledi ben de yazdım. Yazdığım ilaçların ekran görüntülerini doktora atıyordum. Doktorun şifresi ile sisteme giriş yapıyordum."

Tıbbi sekretere mesaj atınca reçete yazıldığı iddiası

Hastanede yazılan ve uyuşturucu etkisine sahip ilaçları kullanıp aynı zamanda sattığını itiraf eden ve Ömer K. ise mahkeme heyetine itiraflarda bulundu. Ömer K., "Uyuşturucu hapları kullandım ve sattım. Ali D.'ye mesaj atıyordum, daha sonra bana reçete şifresi geliyordu. Doktor Recep Ö. ile görüştüm ve rapor yazdırdım. Yazdırdığım ilaçların bazılarından doktorun haberi vardı. Kendi adıma, babamın adına ve 2 kişi adına daha yazdırdığım ilaçlardan doktorun haberi vardı" diye konuştu.

15 bin TL'ye rapor çıkarttığı iddia edilen temizlikçiden itiraf: "Bu hapları satıyorlardı"

Bir başka tutuklu sanık Cihan U., diğer tutuklu sanık Hasan S.'ye 15 bin TL verdiğini ve bunun karşılığında uyuşturucu niteliği taşıyan hapların alınması için rapor çıkarıldığını öne sürdü.
Hasan S. ise iddiaları yalanlayarak kendisini uyuşturucu satmadığını bu olaylara aracılık yaptığını ifade etti. Hasan S., olayı defalarca hastane yönetimine bildirdiğini öne sürerek, her defasında ismi geçen şahıslar tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Hasan S., "Bu hapları satıyorlardı. Korktuğum için konuşmadım, bu reçeteleri Ali D., çıkartmış. İlaçları Furkan Ö.'ye teslim ettim. Verince bana para veriyordu. Beni tehdit ediyordu 'seni ihbar ederim' diye bende ilaçları yazdırıyordum. Furkan Ö., bu işin içinde vardır. Kendisinin bu ilacı sattığını gördüm" diye konuştu.

Davada ayrıca kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün de müşteki sıfatıyla taraf olduğu belirtildi.
Dava, diğer sanık ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

