Bakan Tunç: Kartalkaya'daki otel yangınında kamu görevlileri de yargılanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ocak 2025'te Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşları vefatlarının birinci yılında rahmetle andığını, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır dilediğini belirtti.

Yangının hemen ardından başlatılan adli soruşturmanın her aşamasının büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, "Tüm detaylar titizlikle incelenmiş, ülkemize büyük acı yaşatan yangın faciasında sorumluluğu bulunanlar adalet önüne çıkarılmış ve yargılama süreçleri titizlikle takip edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tunç, yangına ilişkin 32 şüpheli hakkında dava açıldığını anımsatarak, Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 11 şüphelinin "olası kastla öldürme" suçundan 34 kez müebbet hapis cezası ve 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 17 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl ile 22 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 22 şüphelinin hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildiğini aktardı.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine metanet diliyorum."