En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Trump'tan Davos'ta 'Grönland' ültimatomu: Zor kullanmak istemiyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Davos 2026 zirvesinde yaptığı konuşmada Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği için "hayati" olduğunu belirterek Danimarka ile acil satın alma müzakereleri başlatılmasını talep etti. Askeri güç kullanmayacağını ancak nankörlük olarak nitelediği "hayır" cevabını unutmayacaklarını söyleyen Trump, Grönland konusunda kendisini desteklemeyen ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidini de masada tuttu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 18:20, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 18:20
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Grönland konusunda askeri güç kullanmayacağını kaydederek, "Tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Grönland konusunda net mesajlar veren Trump, ulusal güvenlik gerekçeleriyle bu bölgeye sahip olmaları gerektiğini savunarak, bu konuda Danimarka ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Muhtemelen aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe Grönland konusunda bir şey elde edemeyeceğiz, bu durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ancak bunu yapmayacağım. Zor kullanmak istemiyorum, zor kullanmayacağım." diyerek bu konuda askeri seçeneği düşünmediğini ifade etti.

Rusya ve Çin'e atıf yapan Trump, Grönland'ın sadece ABD için değil Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğunu kaydederek, bu sebeple kendilerine ait olması gerektiğini vurguladı.

- Danimarka ile müzakerelere başlama talebi

Danimarka ile bu konuda görüşmeye hazır oldukları mesajını veren Trump, "Bu nedenle, tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Trump, "Dünyayı korumak için bir buz parçasını (Grönland) istiyoruz ama vermiyorlar. Şimdi onların bir seçeneği var. 'Evet' diyebilirler ve biz çok minnettar oluruz, ya da 'hayır' diyebilirler ve biz bunu unutmayız." şeklinde konuştu.

Grönland'ın ABD'ye geçmesinin NATO'ya zarar vermeyeceğini savunan ABD Başkanı Trump, NATO'nun bu durumda daha da güçlü olacağını vurguladı.

