Sponsorlu İçerik
TMSF, Papara'yı satışa çıkardı: İşte ihale bedeli ve tarihi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan PPR Holding ve bağlı kuruluşu Papara'yı satışa çıkardı.

Haber Giriş : 21 Ocak 2026 22:19, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 23:55
TMSF, Papara'yı satışa çıkardı: İşte ihale bedeli ve tarihi

TMSF açıklamasına göre, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi uyarınca kayyım olarak yönetilen PPR Holding'e ait Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ'nin yüzde 100 oranındaki payları birlikte satışa sunuldu.

Satışa konu olan paylar için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyareti süreci 20 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılım teminatı 213 milyon 500 bin lira olarak açıklanırken, şartname bedeli 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 750 bin lira oldu.

Kapalı zarf usulüyle tekliflerin son teslim tarihi 9 Şubat 2026 saat 16.30 olarak belirlenirken, teklifler PPR Holding Anonim Şirketi'nin Üsküdar'daki adresine elden teslim edilecek.

İhale, 10 Şubat 2026 günü saat 14.00'te İstanbul Şişli'de gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Açık artırma da aynı gün yapılacak.

İhaleye ilişkin şartnamenin, bedelinin yatırılması ve yetkili belgelerle başvurulması kaydıyla PPR Holding Anonim Şirketi'nden temin edilebileceği bildirildi. TMSF, satış sürecinin şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti.

