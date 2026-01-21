Galatasaray, 'Devler Ligi'nde puanını 10'a yükseltti

Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray, 'Devler Ligi'nde puanını 10'a yükseltti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 23:05, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 23:23
Yazdır
Galatasaray, 'Devler Ligi'nde puanını 10'a yükseltti

"Devler Ligi"ndeki 6 maçı 9 puanla geçen ve ilk 24 iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, 7. haftada İspanya futbolunun önemli takımlarından Atletico Madrid'i ağırladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önündeki mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Konuk ekip, mücadelenin 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü alan sarı-kırmızılı ekip, açıklar arasa da "sıkı" Atletico Madrid savunması bu şansı vermedi.

İlk tehlikeli atağını 20. dakikada geliştiren Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Galatasaray, maçın ikinci yarısının çok büyük bölümünde oyunu kontrol etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha çok rakip yarı alanda kalsa da pozisyon üretmekte zorlandı.

Atletico Madrid, yaptığı değişikliklerle 80. dakikadan sonra baskı kurdu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

- Galatasaray, 10 puana ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.

Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı. Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı.

Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.

- Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç sonra puan aldı

Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki 2 maçlık puan hasretini dindirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 müsabakada Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 2 maç sonra puan aldı.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda 2 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

- Avrupa'da son 17 müsabakanın 12'sini kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı.

- Uğurcan'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlarıyla takımını maçta tuttu.

Mücadelede 1-1 eşitlik devam ederken 85. dakikada Antoine Griezmann'ın frikiğinde gole izin vermeyen milli file bekçisi, aynı dakikada Alex Baena'nın sert şutunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Uğurcan, alınan 1 puanda büyük payın sahibi oldu.

- Jakobs, ayağının tozuyla maça çıktı

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından bugün İstanbul'a gelen Ismail Jakobs, müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında terleten Jakobs, ardından Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde takıma katılan ve mücadeleye yedekler arasında başlayan Jakobs, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli sol bek, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

- Atletico Madrid'e karşı yine kazanamadı

Galatasaray, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Atletico Madrid ile yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı 3 maç berabere bitti.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 3, Atletico Madrid ise 9. kez fileleri havalandırdı.

- Taraftardan futbolculara destek ve moral

Galatasaray taraftarı, futbolcuları tribüne çağırarak moral ve destek verdi.

Son zamanlarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı futbolcular ile taraftarlar arasındaki ilişki gerginleşti.

Taraftalar, Atletico Madrid maçının büyük bölümünde iyi futbol oynayan takımlarını bitiş düdüğünün ardından tribüne çağırarak alkışladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber