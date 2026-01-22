CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklama

Gazeteci Enver Aysever'in, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında kullandığı iddia edilen sözler yeniden gündeme geldi. Aysever'in avukatı Mikayil Dilmaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı kamuoyu açıklamasıyla, müvekkilinin söz konusu ifadeleri bizzat ve yüz yüze söylediğini doğruladı.

Avukatı Mikayil Dilmaz'dan "zorunlu açıklama"

Aysever'in avukatı Mikayil Dilmaz, yaptığı açıklamada, müvekkilinin bilgisi ve talimatı doğrultusunda kamuoyuna seslendiğini belirtti. Açıklamada, Aysever'in cezaevi ziyaretinde Ekrem İmamoğlu hakkında "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığı, ziyaret sırasında ise Özgür Özel'e hitaben sert sözler söylediği kaydedildi.

Dilmaz, bu ifadelerin Aysever tarafından kendisine "net biçimde" aktarıldığını vurgulayarak, kürsülerden yapılan inkarların bir kişi tartışması değil, "siyasette doğruluk ve etik sorunu" olduğunu savundu.

"Hırsızın partisi olmaz"

Açıklamada, Enver Aysever'in hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğinin altı çizilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve bu ülke için açık bir beka sorunudur."

Bu nedenle söz konusu mücadelenin bir tercih değil, zorunluluk olduğu ifade edildi.

CHP ve Özgür Özel vurgusu

Avukat Dilmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamının Atatürk'ün mirası olduğunu belirterek, bu makamın "gerçeği inkar ederek veya tanıkları yok sayarak korunamayacağını" savundu. Aysever'in söylediği sözlerin arkasında durduğu ifade edilen açıklamada, bugün yapılanın bir kişiyi değil, "siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamak" olduğu görüşü dile getirildi.

Daha önce yalanlanmıştı

Söz konusu iddialar, daha önce CHP cephesinden yalanlanmış; Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik bu ifadeleri kullanmadığı ileri sürülmüştü. Ancak avukat tarafından yapılan son açıklama, iddiaların doğru olduğu yönünde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.