Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı

81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ocak 2026 07:42
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gerçekleştirilen denetim ve operasyonların sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

19 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik dün düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

372.409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilimizde 478 düzensiz göçmen de yakalandı.

14 BİNDEN FAZLA NOKTADA DENETİM

Göç İdaresi Başkanlığım koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında;

- 27.697 personel

- 8.702 ekip ile

- 5.531 noktada;

- 7.482 umuma açık yer,

- 22 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14.261 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR POLİTİKA İZLİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."


