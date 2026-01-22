Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?

Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

