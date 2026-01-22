Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor.

Haber Giriş : 22 Ocak 2026 09:39, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 09:40
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

DEPOLAR NE KADARA DOLACAK?

Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak.

TİCARİ ARAÇLARI ETKİLİYOR

Ticari araçların yakıt depoları 500 litreyle 800 litre arasında değişiyor. 800 litrelik depoya sahip ticari araçların depoları 46 bin liraya dolacak.

