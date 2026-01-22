TBMM'de yoklama krizi: Milletvekili adına sahte pusula verildi!

TBMM Genel Kurulu'nda emeklilere ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü oturumda, yoklama sırasında yaşandığı öne sürülen bir usulsüzlük Meclis'te tartışmalara yol açtı.

İddiaya göre, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Genel Kurul'da bulunmadığı halde adına yoklama pusulası verildi. Bu durum, muhalefet partileri tarafından ciddi şekilde eleştirildi ve Meclis'in işleyişine gölge düşürdüğü belirtildi.

"Burada bir sahtecilik var"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, katip üyelerin durumu tespit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evet, AKP'li milletvekili adına Genel Kurul'da olmadığı halde pusula verilmiş. Biraz önce katip üyeler bunu tespit etti. Burada bir sahtecilik var. Bu sahteciliğe izin veremeyiz. Emeklilerin hakkını çalmak için böyle bir yöntem kullanamazlar. Burada olmayan bir kişi adına işlem yapılmıştır."

Emir, söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, emeklilere yönelik düzenlemelerin bu şekilde gölgelenemeyeceğini ifade etti.

"Meclisin saygınlığına leke düşmüştür"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de yaşananlara sert tepki gösterdi. Çömez, Meclis'in itibarının zedelendiğini savunarak şunları söyledi:

"Bu akşam Meclisin saygınlığına leke düşmüştür. Bu ülkenin en önemli meselesi fakirliktir, açlıktır, yoksulluktur, sefalettir. Bunların konuşulduğu bir yasa teklifinin görüşüldüğü akşamda yoklama istenmiş ve olmayan biri adına oy pusulası verilmiştir. Bunu kabul etmiyoruz."

Çömez, muhalefet olarak emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, iktidara da benzer durumların bir daha yaşanmaması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili Meclis tutanakları ve katip üye tespitlerine ilişkin sürecin nasıl işleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"Ciddi bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmıştır"

TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan ise yaşananlara ilşikin şunları dile getirdi;

Değerli Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken Büyük bir şuurla yönetiyorum hepinize saygım var. Bugün benim yönettiğim burada ciddi bir saygısızlık yapılmıştır terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksız. Ayıp değil mi ya Ayıp değil mi? Biz burada çoğunuz yaş olarak çok farklı bir noktadayız. Hepinize çok saygı duyduğumu kendiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla buradayken olmadığı halde buraya kağıt gönderen çok ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmamıştır.

Bunu da yaptılar!



Emeklilerimiz için verdiğimiz maaş yükseltme önergesine AKPli bir milletvekili Genel Kurulda olmadığı halde varmış gibi pusula verildi!



Biz de kürsüyü işgal ettik.



Milletin meclisinde millete karşı bu kadar da sahtekarlık olmaz!



📍TBMM - Ankara - Saat. pic.twitter.com/eabZ4jKc04 Dr. Müzeyyen Şevkin (@muzeyyensevkin) January 21, 2026



