Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden geçen yıl yapılan ihracatın 12,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 10:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 10:41
Serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla Türkiye'nin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam ediyor.

Serbest bölgelerdeki gerçekleşmelerin, bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizdeki 19 serbest bölgenin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 2023'te kaydedilen tüm zamanların rekoru aşıldı. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verildi, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payının yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 142 olduğuna dikkati çekilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Orta-ileri (yüzde 51,2) ve yüksek teknolojili (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışıyla ticarette istikrarlı büyüme sürüyor. Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28,55 milyar dolar oldu."

9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde

Ege Serbest Bölgesi'nin geçen yıla ilişkin ihracatını 348,9 milyon dolar (yüzde 12) artırarak yıllık 3,26 milyar dolara yükselttiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgenin, toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 6,33 milyar dolar hacme ulaştığı, böylece toplam ticaretin yüzde 22,2'sini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bursa Serbest Bölgesi'nin de ihracatını yüzde 12,5 artırarak 1,67 milyar dolara çıkardığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 24,7 artırarak 688 milyon dolara yükseltti. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,3 artırarak 479 milyon dolara taşımıştır. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun serbest bölgeleri olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

