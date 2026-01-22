İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!

İstanbul'da 2025 yılına ait tüketim verileri, kentte sofraların vazgeçilmezlerini ortaya koydu. Buna göre İstanbulluların en fazla tükettiği meyve mandalina, en çok tercih ettiği sebze ise domates oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgilere göre, Bayrampaşa ve Ataşehir'de bulunan yaş meyve ve sebze hallerinde yıl boyunca 37 farklı meyve ve 49 çeşit sebze olmak üzere toplam 86 ürün satışa sunuldu.

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir'deki bu iki hale 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton ürün getirilirken, 2025'te bu rakam 2 milyon 774 bin 260 tona yükseldi. İki hale 2024 yılında 1 milyon 30 bin 802 ton meyve girişi olurken, bu rakam 2025'te 957 bin 874 ton olarak kaydedildi. Hallere 2024'te 1 milyon 719 bin 831 ton, 2025 yılında 1 milyon 816 bin 386 ton sebze girişi yapıldı.

Tonaj bazında en çok getirilen meyveler

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler, portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon oldu. Bu sıralama 2025'te mandalina, muz, karpuz, portakal ve elma şeklinde değişti. Geçen yıl hallere 112 bin 228 ton mandalina, 106 bin 792 ton muz, 100 bin 517 ton karpuz, 91 bin 68 ton portakal ve 83 bin 216 ton elma girişi oldu.

Domates en çok gelen ürün oldu

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok domates, patates, salatalık, biber getirilirken, bu sıralama geçen yıl domates, salatalık, patates, biber şeklinde değişti. Geçen yıl kentteki hallere 484 bin 94 ton domates, 187 bin 449 ton salatalık, 182 bin 489 ton patates ve 166 bin 169 ton biber getirildi. Meyve olarak en çok tüketilen mandalina geçen yıl ortalama 36,10, muz 69,95, karpuz 24,69, portakal 36,41, elma 44,64, limon 64,67, üzüm 69,98, kavun 37,28, çilek 121,78 ve armut 47,37 liraya alıcı buldu. Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 52,92, salatalık 28,76, patates 18, biber 41,12, soğan 11,49, lahana 15,17, patlıcan 33,58, havuç 18,05 ve kabak 28,32 liradan satıldı.