Trump: Gazze'deki savaşı durduruyoruz
Davos'ta Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'deki savaşı durduruyoruz." dedi.
İsviçre Davos'ta, Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözü tutacak." dedi.
Trump, "Gazze'de barış kısa bir süre sonra sağlanacak, Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.
Suriye'deki durum
ABD Başkanı ayrıca, "Suriye liderine güveniyorum, bu nedenle Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdım." diye konuştu.
Donald Trump, "Suriyede DEAŞ'ı vurduk, DEAŞ'ı ortadan kaldırdık." dedi.