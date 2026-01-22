İsrail basını: Bölgenin ipleri Başkan Erdoğan'da

Suriye ordusunun operasyonlarıyla terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği topraklardan çıkarılması ile terör örgütü ağır bir darbe aldı. Yapılan tüm anlaşmalara rağmen Suriye devleti ile entegrasyon sürecine dahil olmamak için direnen terör örgütünün hayalleri, atılan askeri ve stratejik hamlelerle suya düştü.

"İSRAİL TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ KARŞISINDA UYKUDA"

Suriye'nin birliği ve istikrarı açısından kritik gelişmeler yaşanırken, İsrail Kanal 12 Televizyonunda (N12) emekli Tümgeneral Israel Ziv imzalı dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Ziv, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin yolun sonuna gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin İsrail'in kuzey sınırında güçlendiğini ve bu durum karşısında Tel Aviv yönetiminin "uyanması" gerektiğini belirtti.

"SURİYE'DE YAŞANANLAR İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK"

Haberde, Türkiye'nin desteği ile Suriye'de yaşananların İsrail açısından ciddi bir diplomatik başarısızlık olduğu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi felç geçirdiği belirtildi.

"KORKTUĞUMUZ ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"

Emekli Tümgeneral Ziv, "Suriye'de korktuğumuz her şey gerçekten yaşanıyor. Hem de çok daha ağır ve çok daha hızlı bir şekilde." ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN KALELERİ HIZLA ÇÖKTÜ"

Habere göre, Türkiye'nin bir numaralı hedefi terör örgütü YPG/SDG'nin yok edilmesi. Suriye ordusunun YPG'nin işgal altında tuttuğu toprakları temizlemesiyle birlikte terör örgütünün kalelerinin hızla düştüğü ve çöktüğü belirtildi

Ziv, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türk çıkarlarını hizmet ettiğini ileri sürerek, Washington'un YPG'ye "ihanet" ettiğini ve terör örgütünü tamamen yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

"TEL AVİV YÖNETİMİ ÇARESİZ"

Haberde, bir sonraki hedefin Süveyda ilindeki İsrail destekli Dürziler olacağı bildirildi. Ziv, bu gelişmeler karşısında İsrail'in çaresiz olduğunu vurguladı.

"BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGENİN İPLERİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Haberde, Başkan Erdoğan'ın bölgenin tüm iplerini elinde tuttuğu ve Suriye ordusunu hızla yeniden inşa ettiği belirtildi. Ziv, Başkan Erdoğan'ın nihai hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu iddia ederek, ülkede tam bir birlik sağlandıktan sonra Suriye ordusunun İsrail sınırına konuşlanacağını ve bunun yaşanmasının çok da uzak bir gelecekte olmadığını bildirdi.

"İSRAİL KÖŞEYE SIKIŞTI"

Habere göre, Başkan Erdoğan yalnızca Suriye sahasında ya da Gazze'de hareket etmiyor. Suudi Arabistan ve Pakistan ile yeni bir bölgesel savunma ittifakı kurarak bölgesel düzeni kökten değiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Ziv, "Bu son derece dramatik bir adımdır: Pakistan nükleer silaha sahip ve büyüyen bir savunma sanayisine sahip bir ülkedir; Türkiye büyük ve gelişmiş bir orduya sahiptir; Suudi Arabistan ise neredeyse sınırsız mali kaynaklara sahiptir. Bu üçlü birlikte, yalnızca İsrail'i köşeye sıkıştırmakla kalmayan, aynı zamanda bölgesel stratejik istikrarı tehdit eden büyük bir güç dengesi değişimi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail'in başını kuma gömdüğü ve "dünün düşmanı" İran ile meşgul olduğu belirtildi.

Ziv, Başkan Erdoğan'ın herkes başka tarafa bakarken, yeni bölgesel gerçeklikler inşa ederek güç dengesini değiştirdiğini ve İsrail'in buna karşı hiçbir şey yapamadığını ifade etti.

"NETANYAHU KORKU İÇİNDE"

İsrailli Emekli tümgeneral, "Netanyahu tamamen felç olmuştur. Netanyahu, etrafımızda yaşanan tüm bu kritik gelişmeler karşısında somut bir adım atmaktan derin bir korku duymaktadır. Gazze'deki Türk varlığına ilişkin rahatsızlık fısıltıları ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesi, sadece etkisiz adımlardan ibarettir." dedi.

İSRAİL YPG'Yİ KURTARMANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ziv, İsrail'in başını kumdan kaldırmak zorunda olduğunu ve terör örgütünün yok edilmesini durdurmak için Tel Aviv yönetiminin "ahlaki olarak sorumlu olduğu" YPG/SDG'yi korumak adına Suriye ordusuna geniş çaplı bir hava harekatı düzenlemesi gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE BÖLGESEL DENGE İNŞA EDİYOR, İSRAİL DIŞINDA KALIYOR"

Haberde, İsrail'in Suriye'de Türkiye karşısında kurması gereken yeni dengenin, ülkenin güvenliği açısından hayati stratejik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Ziv, "Gazze'ye yönelik saldırılar boyunca ve sonrasında İsrail diplomasisinin yaşadığı ağır başarısızlık, yalnızca savaşın kazanımlarını tamamen aşındırmakla kalmamış, aynı zamanda sonuçların tersine dönmesine yol açmıştır. Türkiye yeni bir bölgesel denge inşa ederken, İsrail, kendisini bu tablonun dışında ve ciddi bir bölgesel stratejik dezavantaj içinde bulacaktır." ifadelerini kullandı.