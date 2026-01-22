15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Ana sayfaHaberler Sağlık

'Son on yılda antidepresan kullanımında yüzde 58,5 artış yaşandı'

CHP'li Burhanettin Bulut, ekonomik kriz ve yoksulluğun toplumun ruh sağlığını çökerttiğini belirterek, antidepresan kullanımındaki artışın "tesadüf değil, kötü yönetimin sonucu" olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 22 Ocak 2026 15:09, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 15:09
'Son on yılda antidepresan kullanımında yüzde 58,5 artış yaşandı'

Türkiye'de antidepresan kullanımı son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, paylaştığı verilerle ülkede adım adım bir "ruh sağlığı krizi" yaşandığını belirterek, artışın arkasında ekonomik kriz, yoksulluk ve umutsuzluk olduğunu vurguladı.

"Her geçen yıl artıyor"

Bulut'un aktardığı bilgilere göre, 2016 yılında 45 milyon 132 bin olan antidepresan kullanımı, 2024 itibarıyla 71 milyon 527 bin kutuya yükseldi.

Son 10 yılda artış oranı yüzde 58,5 olurken, yalnızca son bir yılda antidepresan kullanımı yaklaşık 6 milyon kutu arttı.

2025 yılında kullanımın bir önceki yıla göre yüzde 9 yükseldiğine dikkat çeken Bulut, kamunun antidepresanlar için ödediği bedelin de hızla arttığını söyledi. Buna göre, 2024'te 5 milyar 35 milyon lira olan harcama, 2025'te 6 milyar 480 milyon liraya çıktı.

"Artış tesadüf değil"

Artışın nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, şunları söyledi:

"Bu artış tesadüf değil, bu artış kötü ülke yönetiminin, yoksulluğun ve umutsuzluğun sonucudur. İşsizlik, geçim derdi, borç batağı ve yarın kaygısı vatandaşın psikolojisini yerle bir etti. İktidar sorunları çözmek yerine, toplumu antidepresanlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Antidepresan kullanımı halk sağlığı açısından endişe verici noktalarda."

Gelir düzeyleri ile hayatın gerçekleri arasındaki kopuşa dikkat çeken Bulut, düşük ücretlerin yarattığı baskının ruh sağlığını doğrudan etkilediğini belirterek, "İnsanlar ay sonunu değil, yarını düşünmekten uyuyamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Bulut, yaşanan ruhsal çöküşün istatistiklerle gizlenemeyeceğini vurgulayarak, "Vatandaş daha fazla ilaçla değil; adaletle, güvenle ve emeğinin karşılığını aldığı insanca yaşam koşullarıyla iyileşir. Türkiye'yi antidepresan bağımlısı haline getirenler bu tablonun sorumluluğundan kaçamaz" dedi.

