Emeklilerin hesaplarına farklar yattı

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkları hesaplara yansıdı.

23 Ocak 2026 13:09
Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farkları bugün hesaplarına geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün yapılacağını açıklamıştı.

