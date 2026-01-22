İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
Yedi ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki engelli genç kız hayatını kaybetti.

22 Ocak 2026 20:44
Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın esnasında içeride olduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit'i de çıkaran vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Bozyiğit'i ambulansa alarak tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

