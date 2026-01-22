İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Youtube'da 'görev' adı altında milyonluk vurgun yapanlara operasyon

Youtube üzerinden 'görev' adı altında yatırım vaadiyle milyonluk vurgun yapan 29 kişi, Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

22 Ocak 2026 22:18
Edinilen bilgiye göre bir kişi; YouTube platformu üzerinden 'görev adı altında yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği yönünde ihbarda bulundu. Vatandaşın 756 bin TL dolandırıldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde toplamda 14 milyon 825 bin 736 TL haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Ekiplerce yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçunu işleyen ve yöneten, suçta kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka kartları ve GSM hatlarını temin eden, kiralayan ve satan şahısların da aralarında bulunduğu Diyarbakır'da 22, İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 1, Adıyaman'da 1 kişi tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda olayla bağlantılı 1 şahsın daha tespit edilmesiyle toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarılırken 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele, aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

