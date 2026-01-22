3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
Libya uçağının düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin soruşturmada, kaza kırım ekibi tarafından hazırlanan ön rapor dosyaya eklendi. Raporda, "Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır" denildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, geçen 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından düşen uçakta Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

SON BAKIM 1-9 ARALIK'TA YAPILDI

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, düşen uçağa ilişkin kaza kırım ekibi tarafından hazırlanan ön rapor dosyaya eklendi. Rapora göre, söz konusu uçağın son bakımının, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldığı ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği belirtildi. Ön raporda, uçağın saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptığı, saat 20.33'te ise hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirimi ilettiği ve acil iniş talebinde bulunduğu kaydedildi. Acil iniş amacıyla alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36'da radar ekranından kaybolduğu, bu saatten sonra uçakla irtibat kurulamadığı aktarıldı.

İNFİLAK ETTİ

Raporda, "Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır. Çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçak infilak etmiş, bu nedenle enkaz küçük parçalar halinde 150 bin metrekarelik alana dağılmıştır" denildi.

Raporda ayrıca, uçağın düştükten sonra kısa süreli bir parlama yaşandığı ve bu parlamanın söndüğü, uçak içerisinde yangın olduğuna dair herhangi bir emarenin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında dosyaya giren kaza kırım ön raporunun, kazanın oluş şekline ilişkin ilk teknik verileri ortaya koyduğu, kazanın kesin nedeninin ise hazırlanacak nihai kaza kırım raporuyla belirleneceği belirtildi.

