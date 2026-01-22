PFDK'dan 103 menajere bahis cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında sevk edilen 103 futbol menajerine yönelik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bahis eylemi tespit edilen menajerlere 45 günden başlayıp 12 aya kadar uzanan sürelerle hak mahrumiyeti cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 23:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 23:38
