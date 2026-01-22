Bakanlık açıkladı: Samsun'da bıçakla yaralama olayında asıl fail tutuklu

Adalet Bakanlığı, Samsun'da bir kişiyi 12 bıçak darbesiyle yaralayan şüphelinin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin "Suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınarak silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Samsun'da bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayda şüpheliye ev hapsi verilerek serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildiren Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin yapılan açıklamada serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen çocuk A.M.Ç.'nin, suçu üstlenmeye çalışan kişi olduğu belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında '12 bıçak darbesi ile fail ev hapsi ile serbest kaldı'; 'Cezalar Caydırıcı Değil' başlıklı özel haber ve iddialarla ilgili olarak bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 18/01/2026 günü saat 20:00 sıralarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde Mağdur P.A.'nın sırt kısmından 9, ayak kısmından 2, boyun kısmından 1 olmak üzere kesici alet ile hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemi sonrası yaralama eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınarak silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Basında ve sosyal mecralarda, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç, suçu üstlenmeye çalışan kişi olup, bu kişi hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu yönüyle yaralama olayının failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."