Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 118 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli düzenlenen "siber rolandırıcılık" operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK ile işbirliği içerisinde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli yürütülen çalışmalarda, siber suçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

Suç yöndemleri deşifre edildi

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suç geliri paraların nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para transferi gerçekleştirdikleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldatıkları, sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, kiralık/satılık ev ve sosyal yardım" temalı sahte ilanlarla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

2 milyar liralık işlem tespit edildi

Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda, 2020-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 183 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda dokümana el konuldu.

68 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 118 şüpheliden 68'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

