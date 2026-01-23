Motorine bir zam daha geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.10 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.92 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.00 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 58.69 TL

LPG: 34.75 TL