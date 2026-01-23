2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!

Ankara ve İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile imzaladıkları protokol çerçevesinde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını Ramazan ayı sonuna kadar sabitledi. Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, uygulamanın ticari bir kampanya değil, bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgularken; İstanbul PERDER Başkanı Rahmi Kartal, dana kıymanın 485 TL, kuşbaşının ise 510 TL'den tüketiciye sunulacağını duyurdu.

İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.

Ankara PERDER Başkanı: Ticari kampanya değil sosyal sorumluluk anlayışı

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.

ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

İstanbul'da kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL'den satılacak

İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal ise, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL'den ekonomik dana kıyma, 510 TL'den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

