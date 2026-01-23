İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 10:49, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 10:50
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.