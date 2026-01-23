Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından sağlanan burs desteklerinin artırıldığını duyurdu. Araştırmacı ve öğrencileri kapsayan yeni düzenlemeyle burs tutarlarının güncellendiğini belirten Kacır, 2026 yılında ödenecek desteklerin yükseltildiğini ifade etti.

"TÜBİTAK burslarını artırdık"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmaları ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık" dedi. Açıklamayla birlikte 2026'da geçerli olacak yeni burs tutarları da paylaşıldı.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun.

Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL,

Yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL,

Doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL'ye ek olarak 11 bin TL'ye kadar performans ödemesi,

Doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL'ye ek olarak 13 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi uygulanacak.