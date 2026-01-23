Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu

Bir bakkalda yapılan kontrolde, aralarında bebek emziği, biberon, saç boyası, çikolata, temizlik ürünleri ve içeceklerin bulunduğu farklı kategorilerdeki 934 ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net