Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ocak 2026 14:11
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yontunç'un uyuşturucu testi verdiği belirtilirken işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü.

Yontunç adliyedeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Açıklama yapmıştı

Yontunç gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanan Yontunç, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti.

Dünkü açıklamasının ardından Yontunç, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

