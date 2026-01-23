Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı

sahibinden.com ve BETAM verilerine göre, Aralık ayında ikinci el otomobil piyasasında talep %10 oranında artış gösterdi. Enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlar yıllık bazda %6,8 gerilerken, cari fiyatlar 1 milyon 108 bin TL seviyesine ulaştı. Satılan otomobil sayısının bir önceki aya göre %20,1 yükselmesi, piyasadaki canlılığın en somut göstergesi oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 21:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 21:36
Yazdır
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı aralık ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, aralık ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, otomobil talep endeksi hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi ise bir önceki aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 21,6 gün oldu.

Reel fiyatlarda düşüş sürüyor

Enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlarda yıllık düşüş sürerken, cari fiyatlarda artış devam etti. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22 yükselerek 1 milyon 108 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde reel fiyatlar yüzde 6,8 gerilerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalış kaydedildi.

Araç sınıflarına göre fiyat değişimleri incelendiğinde tüm segmentlerde yıllık artış görüldü. En yüksek artış yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşirken, bu grubu yüzde 25,4 ile C ve D sınıfları izledi. En sınırlı artış ise yüzde 22,7 ile E sınıfında yaşandı. Ortalama fiyatlar B sınıfında 738 bin 796 lira, C sınıfında 984 bin 149 lira, D sınıfında 1 milyon 420 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 292 bin lira seviyesinde oluştu.

En yüksek yıllık artış 2014-2018 model aralığında yaşandı

Model yılına göre fiyat hareketlerinde, 2004-2018 model eski araç grubunda en yüksek yıllık artış yüzde 15,7 ile 2014-2018 aralığında görüldü. En düşük artış yüzde 6,9 ile 2004-2008 grubunda kaydedildi. Genç araç grubunda 2019 modeller yüzde 17 yıllık artış gösterirken, 2024 model araçların ortalama fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 2 milyon 13 bin liraya geriledi.

Yakıt türlerine göre ortalama otomobil fiyatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tüm türlerde yükseldi. En yüksek yıllık artış yüzde 19,5 ile benzinli araçlarda görülürken, benzin ve LPG grubunda yüzde 18,3, dizel araçlarda yüzde 18,7, hibritlerde yüzde 15,9 artış yaşandı. Elektrikli otomobiller yüzde 7,2 ile en sınırlı artışı gösteren grup oldu.

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 341 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 596 bin 782 lira, dizelde 1 milyon 85 bin lira, hibritte 2 milyon 381 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 520 bin lira olarak gerçekleşti.

Aralık ayında satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, satılan otomobil sayısı yüzde 20,1 yükseldi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 4 puan artarak yüzde 25,2 seviyesine çıktı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber