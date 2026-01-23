Azerbaycan'da yakalanan suç örgütü üyesi İstanbul'da tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında organize silahlı suç örgütü adına farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep eden ve akabinde işyerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren ve eylem şüphelilerini koordine eden İntizar Babaniyazov isimli şüpheli şahıs Azerbaycan'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul'a getirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında 2 adet tehdit ve 4 adet kurşunlama eylemi olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.