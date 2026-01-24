Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama

Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka ile oluşturulan sahte profillerle yasa dışı bahis oynatan ve hesaplarında yaklaşık 484 milyon lira işlem hacmi tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 10:07, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 10:08
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli üzerinden kurulan IP adresleri ve 5 farklı mobil uygulama aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Ekiplerce yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün, Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında örgüt lideri B.E.Ö'nün de bulunduğu 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt liderinin Kayseri'de suç faaliyetlerini yönettiği ofiste yakalandığı öğrenildi.

Yapay zeka ile "sanal tuzak" ve İngiltere bağlantısı

Emniyet birimlerince dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları saptandı. Örgüt üyelerinin bu profiller üzerinden sanal kumar odalarında kullanıcılardan "coin" topladıkları ve komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklanarak İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı anlaşıldı.

Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı halde çalışır vaziyette ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

