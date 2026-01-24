Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce "Bayğaralar" organize suç örgütünün Antalya yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında, suç örgütünün yerel yöneticisi olduğu belirlenen H.A. ile birlikte hareket eden 15 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı; "Şüphelilerin adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucu 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir."

Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Antalya Valiliğini, Cumhuriyet Başsavcılığını ve kahraman polisleri tebrik etti.