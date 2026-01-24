Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kadınların satın aldığı konut sayısı 10 yılda yüzde 57,5 arttı

Türkiye'de geçen yıl kadınlara satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 57,5 artarak 616 bin 570'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 12:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 12:49
Kadınların satın aldığı konut sayısı 10 yılda yüzde 57,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke genelinde 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Veriler cinsiyet dikkate alınarak değerlendirildiğinde, kadınlara satılan konut sayısı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 36,51'ini oluşturdu.

Kadınlara en fazla konut satışı İstanbul'da

Kadınların en fazla konut satın aldığı il 98 bin 428 ile İstanbul oldu. Bu ili 56 bin 460 ile Ankara, 38 bin 613 ile İzmir, 28 bin 22 ile Antalya, 22 bin 131 ile Bursa takip etti.

Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 186 ile Ardahan yer aldı. Bu ili sırasıyla 405 ile Bayburt, 504 ile Hakkari, 596 ile Gümüşhane izledi.

2016-2025 dönemi

Kadınlar, 2016'da 391 bin 334 konut alırken bu oran son 10 yılda yüzde 57,5 artışla 616 bin 570'e ulaştı. Son 10 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almalarının dalgalı seyir izlediği görüldü. Kadınlara, 2016'da 391 bin 334, 2017'de 409 bin 453, 2018'de 421 bin 286, 2019'da 420 bin 276, 2020'de 483 bin 7, 2021'de 506 bin 495, 2022'de 484 bin 654, 2023'te 401 bin 933, 2024'te 517 bin 528 konut satışı yapıldığı görüldü.

