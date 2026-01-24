AK Parti'den Gazze'nin yaralarını sarmak için yol haritası

Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den Gazze'nin yaralarını sarmak için yol haritası

AK Parti'nin, 6 Ocak'ta düzenlediği "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için tespit, öneri ve yöntemler ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 13:20, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 13:21
Yazdır
AK Parti'den Gazze'nin yaralarını sarmak için yol haritası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleşen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin önündeki temel sorunun İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve devam eden abluka olduğu ifade edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla 6 Ocak'ta düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, tespit, öneri ve yöntemler ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın başkanlığında gerçekleşen çalıştayda, insani yardım kuruluşlarıyla sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Sahada insani yardım operasyonlarının sağlıklı sürdürülememesinin teknik ve lojistik süreçlerden ziyade öncelikli olarak İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve süregelen abluka kaynaklı olduğu vurgulandı.

Bu anlamda barınma, sağlık, eğitim, gıda ve su başta olmak üzere acil yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sorunlar bulunduğu kaydedildi.

Çadırların yetersiz kaldığı, konteyner ve mobil yaşam alanlarının Gazze'ye girişinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

"Bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmaları kurulmalı"

Sağlık altyapısının büyük ölçüde İsrail tarafından tahrip edildiği, sahra hastaneleri ve mobil sağlık ekiplerine acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Eğitimin ise Gazzelilerin yerinde kalabilmesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğu değerlendirildi.

Yardımların ulaştırılmasında bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmalarının kurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail kaynaklı kısıtlamalar, lojistik ve para transferi engelleri ile üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yardımlarda yaşanan zorluklar, çalıştayın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca İsrail'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasına yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştayda yapılan bu tespitlerin AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca raporlaştırılacağı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber